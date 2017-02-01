Премьер-министр с рабочим визитом посетил Котайкскую область

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня с рабочим визитом посетил Котайкскую область. В городе Цахкадзоре вместе с губернатором Котайкской области Карапетом Гулояном, руководителями общин и бизнесменами Глава Правительства обсудил проблемы и перспективы развития области.

Губернатор Котайкской области Карапет Гулоян представил характеризующие область основные показатели, направленные на ее развитие мероприятия, а также ряд намеченных программ с целью стимулирования экономической активности в области. В частности, губернатор отметил, что в последние годы активно осуществляются работы по созданию тепличных хозяйств и орошаемых интенсивным капельным способом садов. Коснувшись приоритетных задач на 2017 год, он проинформировал, что планируется провести оптимизацию в сферах образования и здравоохранения. В частности, намечено сокращение 90 штатных единиц педагогического и административного состава, в результате чего будет сэкономлено 60 млн драмов. В рамках оптимизации учреждений здравоохранения области планируется сократить 50 штатных единиц, сэкономив 44 млн драмов. Губернатор также представил программы на 2017 год в ряде общин: создание солнечных электростанций и новых тепличных хозяйств, интенсивных садов с новыми технологиями, развитие инфраструктур сферы туризма и другие программы.

Премьер-министр Карапетян предложил построить обсуждение вокруг выполненных по сферам работ, пятилетних программ развития общин, а также вопросов развития бизнес-среды и привлечения инвестиций.

Ответственные администрации Котайкской области по сферам сельского хозяйства, здравоохранения, образования, стимулирования предпринимательства представили текущую статистику и программы развития указанных сфер. В частности, ответственный сферы сельского хозяйства затронул вопрос целевого использования пахотных земель, отметив, что уровень их использования низок, представил данные о количестве крестьянских хозяйств, фермеров, кооперативов. Премьер-министр предложил представить комплексную программу развития сельского хозяйства Котайкской области, которая будет включать конкретные шаги по развитию «умного» сельского хозяйства, увеличению обрабатываемых посевных площадей, механизации сферы. Глава Правительства поинтересовался, есть ли расчет того, сколько составляет общий объем и стоимость услуг механизации сельского хозяйства в области. По оценке ответственного, это примерно 300 млн драмов. Говоря о механизации сферы, Премьер-министр поручил разработать конкретную программу приобретения сельхозтехники по лизингу, которая даст возможность повысить эффективность услуг, производительность сферы. Карен Карапетян отметил, что при представлении программ в рамках этой логики Правительство готово оказать соответствующую поддержку.

Премьер-министр подчеркнул, что программы в сфере сельского хозяйства будут направлены на те инициативы, в которых есть логика, будут снижены расходы, повысится прибыльность. «Сельское хозяйство – это бизнес. У нас укоренилась мысль, что если мы не будем субсидировать сельское хозяйство, оно развиваться не будет. Мы обязательно должны помочь сельскому хозяйству, но помочь имеющим перспективу программам, потому что, например, из года в год увеличиваются посевные площади пшеницы, ни крестьяне, ни государство не довольны, а сумма субсидирования постоянно растет, нагрузка на государство растет, ни у крестьянина, ни у нас качество не меняется. Куда мы дойдем, если так будем продолжать? Как только мы почувствуем, в чем наша конечная цель, куда мы можем вложить средства и вернуть их, где нужно напрямую субсидировать, ожидая мультипликативного эффекта, будем шаг за шагом идти вперед. Давайте попытаемся изменить качество, понять, что правильно, сориентируем крестьянина, фермера и обучим их», - сказал Карен Карапетян.

У ответственного сферы здравоохранения Премьер-министр поинтересовался работой медицинских учреждений, эффективностью управления. Глава Правительства отметил, что сейчас разрабатывается новая концепция развития сферы, сказав: «Нужно сделать так, чтобы я как пациент выбирал ту клинику, где должен лечиться, а не скорая помощь независимо от моего желания отвезла меня в другое медучреждение». Премьер-министр отметил важность вовлечения частных управляющих в дело управления медучреждениями области. «Если придет частник, то он будет управлять лучше, с большим эффектом, инвестирует средства, проведет ремонт. Если частник не предложит лучших условий, чем у вас сегодня есть, не передавайте частнику, но всегда обеспечивайте конкурентную ситуацию. Очевидно, что создание конкурентных условий – это развитие медицины. В сфере большая тень, ее нужно привести в легальное поле», - сказал Карен Карапетян, призвав ответственных сферы здравоохранения области резко увеличить план платных услуг на 2017 год.

Премьер-министр коснулся также вопроса реформирования образовательной системы, отметив важность как кадровой оптимизации, так и оптимизации помещений и зданий. «У нас есть общины, в которых школы недогружены, а постоянные расходы большие. Объединив эти школы, мы и снизим постоянные расходы, и за счет сэкономленных вами средств в тех школах, куда учитель не идет, система оплаты будет иметь определенный бонус. Часть тех средств, которые при эффективном управлении вы экономите, направьте на эту цель», - отметил Глава Правительства.

Премьер-министру представили также обобщенную информацию о состоянии бизнес-среды в области в целом, количестве предприятий, сферах деятельности, уровне занятости, текущих и предусматриваемых расходах.

Руководители городских и сельских общин области представили предложения, касающиеся развития. Мэр Абовяна, в частности, выделил программы по превращению Абовяна в «умный» город и свободную зону в сфере ИТ, которые в настоящее время разрабатываются и после соответствующих процедур будут представлены в Правительство. Приветствуя идею, Премьер-министр отметил важность внедрения в Абовяне системы электронного управления и цифровизации, а также вовлечения частного сектора в дело управления инфраструктурами города. А мэр Цахкадзора представил программу развития общины, целью которой является стимулирование туризма и гостиничного бизнеса. Он проинформировал, что в рамках программы планируется инвестирование Азиатским банком развития 10 млн долларов США, в результате чего в Цахкадзоре будет создан рекреационный центр.

Главе Правительства представили также предложения касательно ряда инвестиционных программ, которые относятся к созданию солнечных электростанций и теплиц, развитию инфраструктур, основанию производства кожаных изделий, созданию садов с системой интенсивного капельного орошения, расширению уже действующего бизнеса и др. Карен Карапетян приветствовал прозвучавшие идеи, предложив сформулировать их в рамках бизнес-логики и представить на обсуждение Правительства.