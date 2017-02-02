Компания “Геопромайнинг голд” получила разрешение на ввоз взрывчатых веществ

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило проект решения министра энергетики и природных ресурсов Ашота Манукяна, которым ООО “Геопромайнинг голд” дается разрешение на ввоз в Армению до 31 декабря 2017 г. не считающихся военной продукцией взрывчатых веществ и оборудования для взрывных работ.

В проекте решения ряду министерств и госструктур поручено в установленном порядке обеспечить контроль за условиями получения, перевозки, складирования, охраны и безопасности импортируемых взрывчатых веществ и оборудования для взрывных работ.

“Целью ввоза взрывчатых веществ и оборудования для взрывных работ является выполнение работ в сфере недропользования”,- говорится в проекте решения.

Отметим, что ООО “Геопромайнинг голд” эксплуатирует Соткское золотоносное месторождение и Агаракский медно-молибденвый комбинат. Компания также является собственником 75% акций ООО” Вайк ресурс”, собирающегося эксплуатировать Гладзорское местрождение.

В 2010 и 2013 гг. правительство предоставило “Геопромайнинг голд” льготы. А Контрольная палата в 2010 г. предложила лишить компанию лицензии.