Новый губернатор Арарата: “Иду стать слугой народа”

Должность губернатора Араратской области впредь будет занимать Арамаис Григорян. Как уже сообщалось, правительство сегодня утвердило решение об освобождении Рубика Абрамяна с поста губернатора Арарата согласно его заявлению.

По завершении заседания новый глава области Арамаис Григорян сказал журналистам, что не знал о своем назначении: его вызвали в правительство и сообщили, что впредь он будет занимать должность губернатора.

“Иду стать слугой народа. Я уже работал в этом регионе и хорошо знаю местное население. Я иду служить людям, чтобы облегчить их заботы”,- заявил новоназначенный руководитель области.

Арамаис Григорян руководил Араратской областью и в период с октября 2013-го по апрель 2014-го, после чегобыл назначен министром окружающей среды. До этого он занимал должности заместителя директора, а затем директора Авшарского винного завода. Был также депутатом Национального Собрания, министром сельского хозяйства.

На момент вступления в должность губернатора Арарата А.Григорян указал в своей декларации 810,6 млн драмов, 300 тыс. рублей и 776 тыс. долларов. Еще 300,6 млн драмов задекларировала его супруга Алиса Григорян.

Снимок с официального сайта Министерства окружающей среды РА