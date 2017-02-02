Премьер-министр принял посла Ирана в РА

Премьер-министр Карен Карапетян принял Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Сейеда Казема Саджади.



Был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-иранских отношений и отмечена важность дальнейшего развития и расширения торгово-экономического взаимодействия. Стороны выразили убежденность, что этому будут существенно способствовать программы создания в Мегри свободной экономической зоны и основания в Армении офиса пищевых продуктов «Халал». Премьер-министр РА и посол Ирана затронули ход реализации совместных инвестиционных программ, ряд вопросов, касающихся дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма, авиаперевозок, информационных технологий и в других областях.



Карен Карапетян и Сейед Казем Саджади подчеркнули заинтересованность Армении и Ирана в развитии и углублении многогранных связей.