Премьер-министр обсудил с послом Швейцарии вопросы активизации экономических связей

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Республике Армения Лукаса Гасера.



Премьер-министр отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Швейцарией, которые можно охарактеризовать как стабильные отношения высокого уровня.

«Мы придаем важное значение сотрудничеству со Швейцарией и заинтересованы в его дальнейшем развитии во всех сферах», - сказал Карен Карапетян. В то же время Глава Правительства счел необходимым активизировать торгово-экономические связи, отметив, что в этой сфере есть большой неиспользованный потенциал. С целью стимулирования сотрудничества и активизации деловых контактов Премьер-министр отметил важность установления прямого воздушного сообщения, а также то обстоятельство, что Армения пользуется предоставляемым Швейцарией льготным режимом расширенной системы льгот (GSP).



Подчеркнув, что две страны имеют многолетние тесные политические отношения, посол Гасер согласился с мнением, что потенциал экономического сотрудничества больше, чем используется, и Швейцария тоже придает важное значение углублению двусторонних экономических связей. Он отметил, что в сферах развития регионов Армении, образования, науки и культуры сформировалось эффективное сотрудничество, а одним из достижений тесного армяно-швейцарского партнерства в гуманитарной сфере является то, что Правительство Швейцарии официально заявило о проведении в следующем году саммита Франкофонии в Армении. Лукас Гасер приветствовал предложение Премьер-министра об установлении прямого воздушного сообщения между двумя странами и выразил готовность оказать содействие в вопросе начала этого процесса.



Премьер-министр Карен Карапетян и посол Гасер обменялись мнениями вокруг перспектив сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, альтернативной энергетики, фармацевтики.



Премьер-министр также выразил благодарность за программы поддержки Агентства развития и сотрудничества Швейцарии (SDC), которые способствуют развитию экономики отдаленных областей Армении.