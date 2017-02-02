Слушатели политической школы РПА "Андраник Маргарян" принимали в гостях Президента

Президент Серж Саргсян сегодня вечером побывал в гостях в политической школе "Андраник Маргарян" Республиканской партии Армении (РПА), где встретился со слушателями школы.



Почти половина из более чем ста слушателей этой первой в республике партийной политической школы, основанной РПА в 2016 году, - беспартийные или члены других партий. Они - представители самых разных профессий и занятий, от студентов до государственных служащих.



Президент Республики приветствовал слушателей школы, кратко представил свои представления о современном политическом деятеле, напутствовал молодых людей, которые планируют заниматься политикой. Затем он ответил на интересовавшие участников встречи вопросы, выслушал их мнения относительно обсуждённых тем.



В своём выступлении Президент подчеркнул, что для современного политического деятеля важны образование, постоянное стремление учиться и иметь определённый запас знаний из самых разных областей. Он посоветовал слушателям школы, независимо от профессии, изучать, как минимум, основы юриспруденции и экономики, хорошо понимать юридические формулировки, а для профессиональных юристов - уметь эти формулировки представлять популярным образом и разъяснять общественности.



Политический деятель, по представлению Президента, должен использовать любую возможность, чтобы обязательно пройти курсы экономики, хоть короткие, что поможет быстро ориентироваться во многих вопросах и принимать правильные решения.



"Для того, чтобы заниматься политикой, нужно иметь хороший запас знаний, без которого невозможно осуществлять политическую деятельность. Да, для того, чтобы заниматься политикой, необходимы знания. Для того, чтобы заниматься политикой необходимы моральные качества, необходимо гражданское мужество", - подчеркнул Президент.



Президент Республики посоветовал также овладевать иностранными языками, одновременно блестяще владея армянским языком, и очень хорошо знать армянскую литературу. "Знание нашего наследия - прямая связь с прошлым, настоящим, а завтра - с будущим. Без хорошего знания армянского языка, ты не можешь мыслить по-армянски.



Но одно дело - думать по-армянски, выражаться по-армянски, другое дело - думать по-русски или по-английски и выражаться по-армянски. Я говорю очень практическую вещь, потому что для политических деятелей важен их рейтинг. И поверьте, что ещё длительное время привычка говорить на иностранном языке, преклонение перед иностранным не будет добавлять рейтинга - аудитория это немедленно видит и чувствует. Вот, что важно, чтобы вы могли понимать потому что ещё длительное время основным зерном нашей общественности, движущей силой нашей общественности, локомотивом будет та социальная прослойка, которая включает в себя учителей, всю нашу интеллигенцию. Так что, нужно очень хорошо владеть армянским языком и также нашим наследием", - сказал Президент Саргсян.



Не менее важным для политического деятеля Президент счёл умение отличать важное от второстепенного. Также нужно иметь гражданское мужество, без которого, по его убеждению, бессмысленно заниматься политической деятельностью.



"Для политического деятеля чрезвычайно важно, чтобы он мог отличать важное от второстепенного. Ни в каком учебнике никогда вы не сможете найти решения или знания об этом. Вы должны уметь в этом гвалте (а на политическом поле часто бывает гвалт), действительно, отличать важное от второстепенного. К сожалению, наше общество сейчас находится на таком этапе, когда гвалта в самом деле много, и в этом гвалте отыскать важное, правильное - это приносит только почёт политическому деятелю. Если видите, на нашем политическом поле не так уж много долгожителей, потому что они пытаются заниматься популизмом. Популизм, возможно, хорош для определённого момента - три дня, пять, семь, пятнадцать; ладно - шесть месяцев, но, слава Богу, наше общество умеет очень быстро понимать, кто и что способен делать.



Если я каждый раз буду пытаться переместиться на тяжёлую чашу весов, это потом становится характером, и те, кто рядом, это видят. То есть, ты уже будешь, как качели, туда-сюда, и потом эти качели никому не будут нужны.



Хочу обратить ваше внимание на самое важное: политический деятель должен иметь гражданское мужество. Если этого нет, бессмысленно заниматься политической деятельностью.



Трусливые люди в политике, ну как сказать, живут не дольше бабочки, или подснежника. Но хочу, чтобы вы правильно понимали и осознавали сказанное мною. Бесстрашных людей в мире нет. Бесстрашны только идиоты. Однако, когда твоя тревога превращается в страх - вот это плохо. Когда в момент твоей тревоги, под воздействием этой тревоги меняешь свои решения, ты уже становишься трусом. Нельзя, никогда нельзя под давлением или под воздействием страха менять решения. Один из президентов Соединённых Штатов выразил очень блестящую мысль. Он сказал, что никогда не надо бояться уступок или переговоров, но никогда нельзя идти на уступки или переговоры под давлением. Кеннеди был одним из лучших президентов Соединённых Штатов, по-моему, и, я думаю, что сказанное им очень созвучно с нашей сегодняшней действительностью. Например, по той же проблеме Нагорного Карабаха мы никогда ни под каким влиянием не делаем никаких уступок. Мы готовы идти на взаимные компромиссы, но никакое давление, будь то внешнее или внутреннее, не может повлиять. В противном случае - нам пора уходить домой", - сказал Президент Республики.



Своё послание и советы Президент Республики представил на примерах и сравнениях из собственного опыта и международной практики, говорил о трудностях и проблемах, которые возникают в том случае, когда не полностью соблюдается хоть одно из перечисленных выше требований, предъявляемых к современному политическому деятелю.