Араик Папикян: “Нерсес Погосян чувствует себя крайне плохо”

Уже шесть дней заключенный отказывается от хлеба и воды

“Я очень беспокоюсь за Нерсеса, он чувствует себя плохо, можно даже сказать, крайне плохо. Разговаривает с трудом, жалуется на боли в печени, почках, головные боли”, – рассказал в беседе с Hetq.am адвокат Нерсеса Погосяна Араик Папикян. Нерсес почти 8 месяцев находится под арестом, а шесть дней назад объявил сухую голодовку.

Адвокат попросил Нерсеса прекратить голодовку, но тот не согласился. “Я объяснил ему, что правовые процедуры требуют времени, что он должен прекратить голодать, но ничего не вышло”,- сказал Папикян. Во время беседы подошел врач уголвно-исполнительного учреждения, который предупредил, что из-за длительного лежания у Нерсеса могут образоваться пролежни, и сейчас такая угроза уже существует.

По словам адвоката, требование его подзащитного остается прежним: пересмотр решений об аресте, справедливый подход судов к этому вопросу.

“Это не каприз, я выдвигаю справедливое требование. Я готов прекратить сухую голодовку, если суды будут справедливо подходить к вопросу заключения под стражу”,- сказал адвокату Нерсес Погосян.

Папикян считает, что в частности последние два решения о продлении ареста его подзащитному были приняты с грубыми нарушениями закона.

“Несмотря на наличие письменного ручательства депутата Национального Собрания, около 500 подписей деятелей культуры и граждан, арест остался в силе”,- отметил адвокат.

В тот же день, 27 января, Нерсес Погосян объявил сухую голодовку, отказавшись от медицинской пеомощи. Его жена Лия Погосян призвала соответствующие государственные органы пересмотреть вопрос ареста ее мужа. “Он не из тех, кто может уклониться от следствия, так хотя бы сейчас замените арест на другую меру пресечения”,- отметила Лия.

Несколько дней назад она встретилась с заместителем генпрокурора, который пообещал пересмотреть основания для ареста.

Нерсес – единственный кормилец в семье. Уже восемь месяцев семья, в которой трое несовершеннолетних мальчиков, живут благодаря помощи родственников. Молодая женщина совсем недавно устроилась на работу.

Напомним, что Нерсес Погосян находится под арестом с 31 мая прошлого года. В рамках дела Жирайра Сефиляна он обвиняется в незаконном приобретении, реализации, хранении, транспортировке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Нерсесу Погосяну грозит от трех до восьми лет лишения свободы.