Обвинитель требует приговорить бывшего директора по безопасности ЗАО “АрменТел” к пяти годам лишения свободы

Бывший директор по безопасности ЗАО “АрменТел” Ашот Погосян сегодня выступил в суде с последним словом. Он попросил при вынесении приговора учесть, что на его иждивении находятся престарелые родители и малолетние дети. Обвинитель потребовал приговорить Погосяна к 5 годам лишения свободы и лишить его права занимать должность руководителя-распорядителя в течение двух лет.

Напомним, что Ашот Погосян обвиняется по четырем статьям УК РА, в том числе незаконное предпринимательство, изменение компьютерной информации, компьютерный саботаж.

В обвинении сказано, что, вопреки интересам ЗАО “АрменТел”, был создан альтернативный канал связи для входящих международных телефонных звонков, и телефонные звонки, поступавшие от иностранных операторов связи абонентам “АрменТела”, обслуживались самостоятельно. Кроме того, на территории РА была использована инфрастркутура компании, но в обход ее расчетной системе. Тем самым как компании, так и государству был причинен ущерб.

В ходе следствия срок давности по двум статьям истек, и адвокат Ашота Погосяна Манвел Григорян ходатайствовал о прекращении производства по ним.

В своем заключительном слове адвокат ходатайствовал признать Погосяна невиновным в незаконном предпринимательстве в связи с отсутствием состава преступления. Что касается обвинения в злоупотреблении полномочиями со стороным служащих коммерческих или иных организаций, то адвокат попросил в случае признания своего подзащитного виновным назначить ему минимальное наказание, взяв за точку отсчета срока 23 января 2014 г., и освободить его в зале суда.

По утверждению Манвела Григоряна, обвинение в незаконном предпринимательстве по данному делу не обосновано, поскольку в рамках уголовного дела не было получены данные, подтверждающие, что в результате создания канала связи была получена прибыль, а это означает, что факт незаконного предпринимательства не доказан.

Сегодня с ответной речью выступил и прокурор Айк Акопян. Касаясь предпринимательской деятельности, прокурор отметил, что право осуществлять терминацию международного телефонного трафика имеют собственники сетей общественного электронного сообщения. Оказание услуг без наличия лицензии должно быть прекращено. Между тем в результате действий этой группы услуга была оказана без лицензии, тем самым тому, кто оказывал законную лицензированную услугу, был причинен ущерб.

Адвокат Манвел Григорян ходатайствовал о том, чтобы поданный “АрменТелом” гражданский иск о взыскании с Ашота Погосяна 1,8 млрд драмов в пользу ЗАО “АрменТел” остался без рассмотрения. Однако предстатель компании Акоп Григорян отметил, что никаких оснований оставлять их иск без рассмотрения нет, так как компания других требований не выдвигала.

Отметим, что гражданский иск по данному делу компания “АрменТел” представила только против Ашота Погосяна. По делу Владимира Сачкова гражданский иск о взыскании суммы пока не подан.

Приговор будет оглашен 6 февраля.