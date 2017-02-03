Министр иностранных дел Армении принял Генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения

3-го февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял делегацию Еврокомиссии, возглавляемую Генеральным директором по вопросам расширения Кристианом Даниельсоном.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что расширение многоотраслевых отношений с Европейским союзом занимает важное место в повестке дня внешней политики Армении.

В ходе встречи собеседники детально обсудили ход переговоров вокруг нового правового документа Армения-ЕС. Эдвард Налбандян и Кристиан Даниельсон выразили надежду, что в ближайшее время будет возможно завершить переговоры.

Министр иностранных дел Армении и Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам расширения коснулись участия Армении в различных программах ЕС. С удовлетворением было отмечено углубление отраслевого сотрудничества.

Министр Налбандян представил собеседнику усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг региональных проблем.