Арцвик Минасян: “Окружающая среда в Армении находится в тяжелом положении”

На вопросы Hetq.am отвечает министр экологии РА Арцвик Минасян

Как Вы оцениваете экологическую безопасность страны?

Должен откровенно сказать, что я не могу дать высокую оценку. Более того, существуют огромные риски, которые в отдельных случаях получили предметное проявление, вследствие чего сегодня окружающая среда находится в тяжелом положении. Основная причина в том, что баланс экономических и экологических инициатив всегда подчинялся экономическим инициативам. По моему глубокому убеждению наш природный капитал, включающий в себя окружающую среду со всеми ее элементами – землей, водой, недрами, атмосферой, флорой, фауной и их проявлениями – мы как государство не ценили. А чтобы давать оценку любой деятельности, надо знать, какую цену мы платим за нее. Если бы мы ценили природный капитал, то уверен, многие горнодобывающие инициативы либо не были осуществлены, либо осуществились с такими требованиями, которые не позволили бы возникнуть подобной ситуации. Между тем сложившаяся ситуация влияет и на здоровье людей. С этой точки зрения мы имеем очень серьезные проблемы безопасности. Мы уже говорим о безопасности поколений.

Отражением этого является Алаверди, где в медицинском центре зарегистрировано свыше 700 больных раком. Часть из них – жители уже соседних сел. Причина до сих пор не установлена.

По этому поводу хочу сказать, что одной из отрицательных сторон нашей системы является то, что причинно-следственная связь представляется неполноценно, что является проблемой. Мы ставили этот вопрос следующим образом: “Имеем горнодобывающее предприятие, которое является источником выбросов. Какая причинная связь существует между болезнями живущего на этой территории населения и вашими выбросами?” Владельцы предприятий говорят с нами языком шантажа. Они заявляют: сперва докажите, что это следствие нашей деятельности, а потом уже выдвигайте требования. Это обязывает нас осуществлять основополагающие шаги. Поэтому я говорю, что вопросы экологической безопасности и в целом охраны окружающей среды требуют серьезного пересмотра.

- 23 сентября 2016 г. компания “Армениан Капор Программ” попросила правительство продлить на 5 лет срок недопустимых выбросов Алавердинской медеплавильни. Какое решение принято в отношении этого требования?

Записка была адресована правительством Министерству экологии. Мы провели несколько обсуждений и пришли к выводу, что на данный момент не видим такого полномочия. Мало того, их нет и у правительства, поскольку компании была дана возможность модернизировать технологии медеплавильного завода и сократить объемы выбросов. Если компании не удалось это сделать, значит, решение вопроса уже не в компетенции исполнительного органа. Этот вопрос может быть решен только законодательным органом, в частности в случае, если в законе будут четко прописаны гарантии внедрения современных технологий. В конце концов, меня как министра экологии не интересут их экологические и природопользовательские платежи. Лучше их не платить, но применять нормальные современные технологии. В случае, если они не будут в состоянии сменить технологии, предложено представить более основательную программу строительства медеплавильни. Когда будет представлена соответствующая инвестиционная программа, которая позволит окончательно решить вопрос, тогда законодательный орган может его рассмотреть.

Можно ли считать, что правительство отклонило предложение компании?

По истечении установленных сроков любой выброс чреват для компании крупными финансовыми штрафами. Я понимаю ту часть общества, которую выбросы не интересуют, которую интересует только зарплата. У нас простой подход: если сегодня вы предпочитаете свое рабочее место, но не имеете представления о завтрашнем дне, о том, как должны жить ваши поколения, то такое решение подлежит пересмотру. Наша принципиальная позиция состоит в том, что компания должна основательно решить вопрос.

Есть информация о том, что замкнутый цикл водооборота в хвостохранилище ЗАО “Техут” не действует, и хвосты, в частности ночью, попадают в реку Шнох, а оттуда в Дебед. Это заметили и шнохские садоводы, когда поливали свои сады. Что скажете об этом?

Откровенно говоря, мы не располагаем такой информацией. Наоборот, наша экологическая инспекция в Лорийской области, которая регулярно проводит рейды, констатирует, что система работает. Однако в субботние и воскресные дни инспекция не работает. Чтобы контроль был более эффективным, экологическая инспекция должна получить статус специальной службы, что позволит обеспечить круглосуточный контроль. Тем не менее, мы попробуем разобраться с этим случаем во внеурочное время.

Руководители общин жалуются на то, что при распределении экологических субсидий зачастую в общинах воздействия не проводится мониторинг. Почему?

В действительности это одна из важных сфер. К сожалению, действующее законодательство не решает проблему в полной мере. Мы имеем закон, который не предусматривает выделять каждый год субвенции на улучшение окружающей среды в данной общине. Система распределения субвенций нуждается в пересмотре. С другой стороны мы замечаем, что не имеем того профессионального уровня, который позволит руководителям общин представлять реальные программы улучшения окружающей среды. Значительная часть программ имеет градостроительную направленность или касается работ по асфальтированию. Мы хотим применять другую систему. Во-первых, в общинах воздействия будем регулярно предоставлять информацию и осуществлять процесс обучения, чтобы руководители общин могли представлять программы по улучшению окружающей среды.

Второй важный шаг состоит в том, чтобы в масштабе всей страны взятые у окружающей среды суммы – это могут быть роялти, платежи за природопользование – были переоформлены как программы улучшения окружающей среды, в свете зеленой экономики. Это значит, что впредь наш бюджет будет составлять не максимум 8 млн драмов, а весь взятый у окружающей среды объем - 31-35 млрд драмов, которые будут направлены на реализацию программ улучшения окружающей среды.

Третий важный шаг, который мы попытаемся осуществить, это внедрение принципа “Экологические программы против долга”. Он должен быть реализован при содействии Всемирного банка. Мы уже обсудили с международными структурами предварительный вариант этого изменения. Если нам удастся осуществить это в ближайшее время, значит, в 2018-ом мы будем иметь другой механизм распределения бюджетных субвенций между общинами воздействия. Если же не удастся, то будет продолжать действовать сегодняшняя система, которая, однако, уже изжила себя.

- Уже много лет не решается проблема вывоза 98 тысяч кубометров хвостов, сваленных на обочине дороги, ведущей к дому Микаэла Арамянца в Ахтале. В этом вопросе Вы можете воздействовать на владельца Ахталинского горнообогатительного комбината?

- Да, мы можем подготовить отчет для премьер-министра, чтобы осуществить дополнительные мероприятия. Если эти действия предусматривают привлечение к ответственности, то мы примем меры.

- Завод “Ванадзор-Химпром” на пороге роспуска. Работники предприятия периодически сигнализируют об угрозе, которую создают находящиеся там крайне опасные химические вещества. Вы осведомлены об этом?

С целью предотвращения угроз, которые исходят от наличия химических веществ, уже проводены работы. Нам удалось создать систему, с помощью которой особо опасные химические вещества будут уничтожены. Шаги предприняты и в отношении менее опасных веществ, которые хотя и не оказывают крайне негативное воздействие, но со временем могут стать более опасными. Вообще в случае роспуска предприятия представляются пакеты касательно ситуации, которая складывается в окружающей среде. Хочу сказать, что мы уже располагаем информацией об этом и в ближайшее время предоставим ее СМИ.