СНБ НКР опубликовала снимок взятого в плен азербайджанского военнослужащего

Служба национальной безопасности НКР, “учитывая резонансность вопроса”, опубликовала сегодня снимок взятого вчера в плен военнослужащего азербайджанской армии Эльнура Гусейнзаде.

Напомним, что 1 февраля около 15.00 на северном (Талышском) направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения.

Пресс-служба Министерства обороны НКР сообщила, что передовые подразделения Армии обороны, вовремя зафиксировав продвижение азербайджанских спецотрядов, прибегли к превентивным действиям и отбросили противника на исходные позиции, причинив ему потери.

В результате организованных контрдиверсионных действий защищающим передовую армянским силам удалось взять в плен азербайджанского военнослужащего Эльнура Гусейнзаде 1995 г.р., уроженца города Барда. По достоверным данным с азербайджанской стороны есть как минимум один раненый, что уже официально подтвердилось в сообщении Минобороны Азербайджана.