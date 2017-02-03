ЗПЧ Арцаха посетил азербайджанского военнослужащего

Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян сегодня посетил гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который был задержан 1 февраля при попытке осуществления диверсии и по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщает администрация ЗПЧ Арцаха, в ходе посещения омбудсмен удостоверился, что Гусейнзаде предоставлен общественный защитник и переводчик на азербайджанский язык, с участием которых уже проведен ряд судопроизводственных действий. В ходе приватного общения Эльнур Гусейнзаде не высказал жалоб по поводу состояния своего здоровья или плохого обращения.

Защитник выразил готовность в рамках своих полномочий оказать содействие в реализации основополагающих прав Эльнура Гусейнзаде, в том числе права иметь защитника по своему выбору.