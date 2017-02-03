Премьер-министр и чиновник ЕС обсудили перспективы развития сотрудничества

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристианом Даниельсоном.

Приветствуя гостей, Глава Правительства отметил, что европейская повестка дня Армении является одной из первоочередностей внешней политики РА. «Наше сотрудничество основано на общей системе ценностей и важно для нас. Армения готова двигать вперед сотрудничество с Европейским союзом в сферах, представляющих взаимный интерес, углублять и укреплять его. В этом плане важны переговоры по новому рамочному соглашению РА-ЕС», - сказал Премьер-министр. Карен Карапетян отметил важность участия Армении в программах COSME и «Горизонт 2020», а также начала переговоров по присоединению к Соглашению об общей авиационной зоне. Премьер-министр приветствовал активное участие делегации ЕС в нашей стране в мероприятиях по борьбе с коррупцией, а также поблагодарил за содействие ЕС осуществляемым в РА реформам.

Кристиан Даниельсон отметил важность переговоров по новому рамочному соглашению Армения-Евросоюз, отметив, что таким образом двусторонние отношения выходят на новый этап. «Продвижение реформ будет важным с точки зрения углубления и обогащения нашего сотрудничества, и в амбициозных реформах мы стоим рядом с вами, вместе с вами», - отметил он. Господин Даниельсон коснулся первоочередностей партнерства РА-ЕС, отметив, что ЕС, в частности, заинтересован в развитии сотрудничества в направлении развития экономики, улучшения бизнес-среды, расширения возможностей информационных технологий, улучшения инфраструктур и реформирования системы государственного управления. Он также приветствовал направленные на борьбу с коррупцией шаги Правительства РА и отметил, что ЕС также заинтересован в расширении сотрудничества с нашей страной в сфере авиации.

Говоря о приоритетах деятельности Правительства, Премьер-министр счел первоочередной реформу системы государственного управления, подчеркнув, что она даст возможность зафиксировать успехи и прогресс и в других сферах. Карен Карапетян проинформировал, что создан Центр стратегических инициатив, который будет действовать по принципу государственно-частного партнерства и станет той площадкой, где будут обсуждаться реформы в разных сферах, программы развития экономики.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам реформирования системы управления, судебно-правовой системы, внедрения электронного управления, улучшения инфраструктур, дальнейшего развития ИТ и других сфер, отметили важность обмена опытом и углубления диалога. Кристиан Даниельсон приветствовал достижения нашей страны в сфере ИТ, подчеркнув, что Армения сильна в этой сфере, и научно-технические и инновационные успехи РА могут служить примером для многих стран Евросоюза.

В конце встречи Премьер-министр подчеркнул, что Армения открыта для развития взаимодействия с ЕС на всех площадках.