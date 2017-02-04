Противник применил на передовой минометы и гранатометы

На линии соприкосновения вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана 3 февраля и в ночь на 4 февраля зарегистрирован рост напряженности. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.

Противник нарушил режим перемирия более 50 раз. В направлении армянских передовых подразделений было произведено свыше 250 выстрелов из минометов калибра 60 и 82 мм, гранатометов “АГС-17” и различного стрелкового оружия.

На восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС выпустили из минометов калибра 60 и 82 мм в общей сложности 98 снарядов.

Согласно сообщению пресс-службы, передовые подразделения АО уверенно выполнили поставленную перед ними боевую задачу, прибегнув в случае необходимости к ответным действиям.

В настоящее время ситуация на передовой относительно спокойная.