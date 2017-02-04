На возвышенностях лежит снег, вокруг белым-бело, но светит солнце (видео
Диана Казарян, Саро Багдасарян
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