Суббота, 04 февраля

Марзы

На возвышенностях лежит снег, вокруг белым-бело, но светит солнце (видео



Несмотря на то, что на одной из возвышенностей села Аринч лежит снег, здесь тепло и солнечно. 
В такую погоду с высоты хорошо видны Ереван, гора Арарат и соседние села.

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