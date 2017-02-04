Экотуризм в Армении

До середины 2020 г. экотуризм может составить 25% рынка мирового туризма, а ожидающаяся от него прибыль достигнет 470 млрд долларов. Такие расчеты представила Международная ассоциация экотуризма.

Специалисты убеждены, что Армения имеет большой потенциал для развития экотуризма. В нашей стране есть 4 национальных парка, 3 заповедника, 27 заказников и свыше 40 рек, 7 озер, около 300 видов птиц, 3500 видов растений, 220 видов бабочек, животные, занесенные в Красную книгу, свыше 100 пещер, которые представляют собой доступный для туристов ресурс экотуризма.

По данным Национальной статистической службы в Армении развивается и внутренний туризм, который в какой-то степени способствует развитию областей, однако неравномерное распределение средств существенно мешает равномерному развитию туризма во всех районах страны. Уже утверждены несколько новых проектов развития и децентрализации туризма. В случае их успешной реализации будет решн ряд проблем с инфраструктурами.

С целью равномерного развития территорий эти программы будут осуществлены в девяти городах Армении. В Ванадзоре, Джермуке, Дилижане, Цахкадзоре и Аштараке эти работы уже начались. Они проводятся за счет кредита, предоставленного Азиатским банком развития.

На первом этапе предусмотрено внедрить 50 млн долларов (в Ванадзоре – 20 млн, в Джермуке – 10 млн, в Цахкадзоре – 10 млн, в Дилижане – 6 млн, в Аштараке – 4 млн).

Министр териториального управления и развития Давид Локян, выступая на совещании по вопросам развития туризма, которое состоялось 13 декабря 2016 г. в Джермуке, сообщил, что Россия выделила Армении грант в размере 3 млн долларов на развитие туризма. В программу планируется включить 60 населенных пунктов.

Фонд IDeA и Евросоюз начнут программу развития туризма с Дилижана. Общий бюджет программы составляет 1,195 млн евро, из которых 780 тыс. – грант ЕС, 195 тыс. – национальное софинансирование, 140 тыс. – софинансирование IDeA.

Преподаватель кафедры туризма Европейской региональной академии Анаит Восканян, касаясь вопроса развития экотуризма, отметила: “В Армении имеются очень серьезные предпосылки для развития экотуризма, которые в настоящее время частично преподносятся вместе с другими видами туризма. В Армении ощущается необходимость в государственной заботе об этой сфере. Так, имеются разработанные экотуры, но они используются неполноценно, так как имеются многочисленные негативные факторы, влияющие на окружающие среду: хвостохранилища, нещадно эксплуатируемые многочисленные рудники нарушают ту желаемую экосреду, которая необходима для организации экотуров. Следует также отметить браконьерство, вырубки лесов, на которые государственных структуры не обращают внимания.

При этом в последние годы в Армении развивается сельский туризм, включающий в себя многочисленные компоненты экотуризма. И в тех деревнях, где туризм активизируется, наблюдается заботливое отношение к окружающей среде.

Грамотная организация экотуров в национальных парках, заповедниках может стать источником финансовых потоков и решить такие проблемы, на которые пока не выделяются нужные суммы”.

По мнению председателя Армянского географического проекта и руководителя походного клуба ArmGeo Тиграна Шахбазяна, первой предпосылкой для развития экотуризма является наша природа.

“Одним из самых больших преимуществ Армении является смена ландшафта на нескольких десятках километров. В нашей маленькой стране можно столько всего увидеть, что люди не успевают соскучиться, если, конечно, сопровождающий их гид осведомлен обо всем этом и может креативно представить Армению. Монастыри и церкви впечатляют лишь в первое время, потом туристы устают от посещения нескольких однотипных историко-культурных памятников, а нам есть что показать, и можно сочетать все самое интересное. Путешествие начинается с деревни, где туристы знакомятся с бытом местных жителей, живут в деревенском доме, едят деревенскую еду и даже могут приготовить ее сами.

С деревни начинается пеший поход в горы, ущелья. По дороге туристы видят культурно-исторические и природные памятники, спускаются в ущелье, плавают в холодной воде, поднимаются в горы, где с вершины любуются открывающимися видами. И этот ряд можно продолжить.

Армения – страна нескончаемых открытий. Все это нужно преподносить правильно. Надо иметь армянский бренд, но без пафоса, в который верят только армяне. Нужно нечто такое, что понравится всем, а мы в отличие от многих стран это имеем. Остается правильно преподнести”.