На южном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили гранатометы

По сообщению пресс-службы АО НКР на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана в ночь с 4 на 5 февраля противник, применив стрелковое оружие различного калибра, нарушил режим перемирия 25 раз. В направлении армянских передовых сил было произведено свыше 180 выстрелов. На южном направлении линии соприкосновения азербайджанские вооруженные силы применили гранатомет “АГС-17” (2 снаряда)..

Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой и продолжают осуществлять надежную защиту боевых позиций.