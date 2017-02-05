Село Тлик лишено воды: российские военнослужащие не разрешают поменять насос

Пресс-сцентр общественной организации “Национальное объединение езидов “Сиджар” распространило сообщение, в котором говорится, что езидское село Тлик в Арагацотнской области Армении уже 20 дней лишено воды – вышел из строя насос.

“Село уже много дней остается без воды. Сельчане купили на собственные средства новый насос, но оказалось, что поменять старый невозможно, так как территория находится в подчинении российских вооруженных сил. Охраняющие территорию солдаты сказали, что нужен пропуск, однако местные жители не знают, где его получить. Они обратились по этому вопросу в Службу национальной безопасности, но их обращение осталось без ответа. Тликцы, которые занимаются в основном животноводством, лишены возможности поить животных и использовать воду для бытовых нужд. Питьевую воду они покупают ведрами, а насос использовали для других нужд. Власти области бездействуют. Прошу все правозащитные организации и СМИ держать эту проблему в центре внимания”,- отметил руководитель Национального объединения езидов “Сиджар” Борис Мурази.