Тликцы купили новый насос, который скоро будет установлен

Жители езидского села Тлик в Арагацотнской области с 14 января лишены воды. Уже 23 года село питьевую воду покупает, а оросительную получает из цистерны, которая с помощью насоса наполняется водой из реки Ахурян на армяно-турецкой границе.

Учитель езидского языка и литературы в местной школе Алик Мстоян сообщил нам, что вышел из строя насос. Новый уже привезли, но придется заплатить еще 400-450 тысяч драмов.

Тликцы каждый год получают в Службе нацбезопасности пропуск, разрешающий им спускаться к реке. По словам А.Мстояна, при починке насоса понадобился электрик, у которого не оказалось пропуска, поэтому пограничники не разрешили ему пройти на охраняемую территорию. Проблема уже решена, СНБ выдал электрику пропуск, и в ближайшее время тликцы попробуют установить новый насос.

Для решения вопроса оросительной воды местные жители не обращались в правительство, так как эту проблему они поднимают 23 года, но никакого результата нет, правительство молчит, отметил Алик Мстоян. По словам 74-летнего Сурика Халатяна, причина подобного отншения в том, что село населено езидами.