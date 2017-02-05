МО передало Азербайджану тело Чингиза Салмана Гурбанова

В ходе встречи, организованной при посредничестве Международного Комитета Красного Креста на участке Иджеван-Казах армяно-азербайджанской границы 5 февраля 2017 г., представителям вооруженных сил Азербайджана было передано тело военнослужащего азербайджанских ВС Чингиза Салмана Гурбанова, сообщает управление информации и по общественным связям Министерства обороны РА.

В сообщении также отмечается, что в рамках уголовного дела, возбужденного на основании действий по диверсионно-разведывательному проникновению со стороны вооруженных сил Азербайджана, отпала необходимость в хранении трупа военнослужащего ВС Азербайджана Чингиза Салмана Гурбанова, 1994 года рождения.