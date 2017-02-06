Состоится мониторинг ОБСЕ

7 февраля, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария) и Иржи Аберле (Чехия), а также личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.