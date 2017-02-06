Стартовала сессия НС: Заруи Постанджян предложила пригласить Каро Пайляна в Армению

Сегодня начала работу 11-я сессия Национального Собрания пятого созыва. В проект повестки предстоящих четырехдневных заседаний включены 136 вопросов, 32 международных договора.

В начале заседания депутат Заруи Постанджян, обратившись к спикеру НС Галусту Саакяну, предложила пригласить в Армению депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайляна, чтобы он выступил в армянском парламенте с призывом ко всем соотечественникам.

По словам Постанджян, вследствие таких выступлений в парламенте Турции Пайлян подвергается гонениям.

Спикер отметил, что вопрос нуждается в рассмотрении, чтобы выяснить, стоит идти на этот шаг или нет.

“Мысль хорошая и приемлемая для всех нас. Но вместе с тем она содержит политический контекст, поэтому надо будет как следует подумать”,- добавил Галуст Саакян.