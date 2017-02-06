АНК начинает сбор подписей: оспаривается назначенная президентом РА дата проведения парламентских выборов

Предстоящие выборы в Национальное Собрание не могли быть назначены так скоро. С таким заявлением выступил в парламенте руководитель фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян. По словам депутата, указ президента, которым выборы назначены на 2 апреля, противоречит Конституции.

Власть в лице министра-руководителя аппарата правительства Давида Арутюняна представила контраргументы, однако даже существующих оснований достаточно для обращения в Конституционный суд, заявил Зурабян.

Депутат фракции АНК Гагик Джангирян уже составил заявление, которым в КС будет оспорен вышеупомянутый указ главы государства.

Левон Зурабян также сообщил, что по этому вопросу они инициируют сбор необходимых 27 подписей депутатов.

В свою очередь вице-спикер Эрмине Нагдалян напомнила, что ряд юристов представили свои разъяснения по поводу принятого решения, а президент высказал мнение, что если политические силы придут к согласию, он готов пересмотреть день выборов.