Депутаты-республиканцы отказались включить в повестку законопропроект о высокопоставленных чиновниках

39 “за” и 56 “против” – таков итог голосования в Национальном Собрании по проекту решения “О создании временной комиссии НС РА по изучению источников формирования доходов и имущественного положения высокопоставленных чиновников и взаимосвязанных с ними лиц”, представленном депутатом Николом Пашиняном.

До начала голосования член фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян заявила, что они будут голосовать за проект. По словам депутата, на протяжении 25 лет со всех трибун говорится о расхищении страны, о том, что из Армении вывезены миллиарды долларов.

“Если есть высокопоставленные чиновники – бывшие и нынешние, чьи имена затрагиваются в связи с тотальным хищением и казнокрадством, что нам мешает дать сейчас согласие на создание комиссии, которая без охоты на ведьм, без виселиц и других методов установит истину”, – сказала Наира Зограбян.

Проект поддержал и член фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян, который отметил, что они готовы пройти этот тест, имея в виду период пребывания у власти первого президента РА Левона Тер-Петросяна.

В поддержку проекта высказались также Грант Багратян, представитель фракции АРФ Дашнакцутюн Агван Варданян и представитель фракции “Оринац еркир” Мгер Шахгельдян.

А вот руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Национальному Собранию этого созыва осталось поработать несколько месяцев, поэтому республиканцы будут голосовать против.

В связи с этим автор проекта Никол Пашинян заметил, что решения НС не ограничиваются только полномочиями парламента данного созыва, поэтому ссылаться на окончание срока работы НС неуместно.

Согласно проекту решения временная комиссия НС должна изучить источники формирования доходов, имущественное положение, законность денежных средств и источников имущества высокопоставленных чиновников и взаимосвязанных с ними лиц.