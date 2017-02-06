Четыре года лишения свободы и компенсация причиненного ущерба – такой приговор вынес суд бывшему директору по безопасности ЗАО “АрменТел”

Суд общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш под пресдедательством судьи Гагика Погосян сегодня приговорил бывшего директора по безопасности ЗАО “АрменТел” Ашота Погосяна к четырем годам лишения свободы и лишил его права в течение двух лет выполнять обязанности распорядителя в сфере общественных услуг и организациях.

А.Погосян признан виновным по двум статьям – пп. 1 и 2 ч.3 ст.188 УК РА (незаконное предпринимательство) и ч.2 ст.214 УК РА (злоупотребление полномочиями со стороны служащих коммерческих и иных организаций).

Суд также решил взыскать с Ашота Погосяна 1,8 млрд драмов в пользу ЗАО “АрменТел” и 874 млн драмов в пользу государственного бюджета РА в качестве компенсации причиненного ущерба.

Сроки давности уголовного преследования в отношении Погосяна по двум статьям – п.3 ч.2 ст.252 и ч.1 ст.253 (изменение компьютерной информации и компьььютттерный саботаж) – признаны истекшими.

Ашот Погосян находится под стражей с 23 января 2014 г., так что отбывать наказание ему придется год.