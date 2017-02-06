Понедельник, 06 февраля

Суд Криминал Право

Четыре года лишения свободы и компенсация причиненного ущерба – такой приговор вынес суд бывшему директору по безопасности ЗАО “АрменТел”



Суд общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш под пресдедательством судьи Гагика Погосян сегодня приговорил бывшего директора по безопасности ЗАО “АрменТел” Ашота Погосяна к четырем годам лишения свободы и лишил его права в течение двух лет выполнять обязанности распорядителя в сфере общественных услуг и организациях.  

А.Погосян признан виновным по двум статьям – пп. 1 и 2 ч.3 ст.188 УК РА (незаконное предпринимательство) и ч.2 ст.214 УК РА (злоупотребление полномочиями со стороны служащих коммерческих и иных организаций).

Суд также решил взыскать с Ашота Погосяна 1,8 млрд драмов в пользу ЗАО “АрменТел” и 874 млн драмов в пользу государственного бюджета РА в качестве компенсации причиненного ущерба. 

Сроки давности уголовного преследования в отношении Погосяна по двум статьям – п.3 ч.2 ст.252 и ч.1 ст.253 (изменение компьютерной информации и компьььютттерный саботаж) – признаны истекшими. 

Ашот Погосян находится под стражей с 23 января 2014 г., так что отбывать наказание ему придется год.  

 


Главная страница


Смотрите также

еще новости



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 