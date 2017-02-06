В 2017-ом Международный конкурс имени Арама Хачатуряна пройдет по специальности «вокал»

Международный конкурс имени Арама Хачатуряна расширяет рамки своей деятельности: в 2017-ом 13-ый Международный конкурс впервые пройдет по специальности «вокал». В качестве председателя жюри выступит Константин Орбелян.

Правила участия в конкурсе уже утверждены: заявки принимаются до 25-го апреля. Ознакомиться с порядком участия можно на официальном сайте Международного конкурса имени Арама Хачатуряна: http://akhic.am/. Отметим, что в обязательную программу первого конкурсного тура входят также произведения Комитаса.

Напомним, что Международный конкурс имени Хачатуряна ежегодно стартует 6-го июня, в день рождения великого армянского композитора. В 2016 году он впервые был проведен по специальности «дирижирование». Ранее мероприятие было направлено на выявление талантливых молодых музыкантов по трем специальностям - «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».

Международный конкурс имени Арама Хачатуряна воплощается в жизнь благодаря совместным усилиям Министерства культуры РА, Культурного фонда «Арам Хачатурян - конкурс» и Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Проект проводится под патронатом супруги президента РА Риты Саргсян.