Вследствие нарушения противником режима прекращения огня погиб военнослужащий Армии обороны НКР

6 февраля около 11:00 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной на северо-восточном направлении Армии обороны НКР, вследствие нарушения противником режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р. Об этом сообщает Министерство обороны Арцаха.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.