«Юнибанк» вводит в эксплуатацию CRM-систему «Протобэйз Лабораториз» по работе с обращениями клиентов

«Юнибанк» начал процесс автоматизации и централизации работы с обращениями клиентов на базе CRM-системы. Партнером по проекту стала компания «Протобэйз Лабораториз», с которой банк сотрудничает в области внедрения новейших IT-решений с 2013 года.

Задействование современной системы обработки обращений клиентов, являющейся собственной разработкой «Протобэйз Лабораториз», позволит банку в короткие сроки создать единую базу консолидированной информации, повысить эффективность коллективной работы и обеспечить оперативность обратной связи с клиентами. CRM-система не просто аккумулирует информацию, но и позволяет подразделениям банка скоординированно действовать и отслеживать процесс работы.

Одним из основных преимуществ использования CRM-системы является также существенное сокращение сроков обработки различных типов обращений в банк — заявлений, претензий и жалоб, повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиента к банку. На основе полученной аналитики банк сможет выявить и устранить причины возникновения претензий клиентов, что является главным приоритетом рознично- ориентированного банка для улучшения клиентского сервиса.

CRM-система будет принимать обращения клиентов по всем каналам коммуникаций — call-center, веб-сайты банка, электронная почта, социальные сети, а также письменные отзывы, поступившие в филиалы банка. В настоящее время система находится в стадии тестирования, до конца февраля 2017 года будет уже введена в промышленную эксплуатацию.

«Юнибанк» всегда активно инвестировал в IT-сферу в соответствии с увеличением объемов бизнеса. Динамичное развитие розничного направления, расширение филиальной сети банка и постоянное внедрение новейших сервисов и решений приводят к необходимости наращивания мощностей и обеспечения стабильной работы IT-инфраструктуры во всех бизнес-процессах. В рамках сотрудничества с компанией «Протобэйз Лабораториз» в «Юнибанке» успешно внедрены CRM-системы по обработке заявок по розничным кредитам и беззалоговым бизнес кредитам. Эксплуатация CRM-систем позволяет банку в разы увеличить производительность и эффективность работы, а также существенно снизить операционные расходы банка.

R