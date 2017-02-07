КГД пока не возбудил уголовное дело по факту ввоза замороженного куриного мяса

Комитет госдоходов пока не возбудил уголовное дело по факту ввоза замороженного куриного мяса под видом строительного баннера.

30 января КГД заявил о том, что некоторые хозяйствующие субъекты, пользуясь либерализацией процесса импорта товаров из стран Евразийского экономического союза, прибегают к различным уловкам, чтобы обойти таможенный контроль на границе.

В частности, сообщалось, что гражданин Республики Армения задекларировал на российском таможенном пункте в Верхнем Ларсе 22,5 тонны строительного баннера. Груз находился во фрежераторе. На Баграташенском таможенном пункте сотрудники управления контроля КГД, досмотрев груз с помощью рентген-системы «Rapiskan», обнаружили, что на самом деле вместо строительного баннера гражданин пытался провезти замороженное мясо птицы.

“По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.203 Таможенного кодекса, осуществляется административное производство. В случае выявления признаков преступления будет возбуждено уголовное дело”,- говорится в полученном сегодня ответе КГД на запрос Hetq.am.

Напомним читателям, что на приложенном к сообщению КГД снимке видно, что замороженное мясо птицы является продукцией компании «Mountaire farms». Мы также писали о том, что продукцию компании – замороженное мясо птицы – в Армении до сих пор сертифицировала компания “Алекс Григ”, имеющая отношение к депутату Национального Собрания Самвелу Алексаняну.

В ответ на наш вопрос: выяснилось ли, кто указанный в сообщении гражданин РА и для кого предназначалось доставленное в Армению замороженное мясо птицы? – мы получили следующий ответ: “Гражданином, доставившим замороженные куриные окорочка весом 22.500 кг из РФ в РА, является сотрудник занимающегося международными грузоперевозками ООО “Союзтрансавто”, водитель автомобиля “Даф” с номерным знаком 005AA85 Саркис Саркисян, а получателем в Армении – ООО “Зуся”.

Иными словами, КГД не коснулся причастности компаний «Mountaire farms» и “Алекс Григ”, не подтвердил и не опроверг это обстоятельство, отметив, что товар доставляется на имя ООО “Зуся”. Разоблачения в процессе административного производства, возбужденного Комитетом госдоходов, ограничиваются этим. Во всяком случае нам предоставили только эту информацию.

По данным госреестра компаний, учредителем, единственным акционером и директором ООО” Зуся” является Геворк Ваганович Седракян. Сегодня, однако, все акции компании были записаны на имя Гагика Саликоевича Зограбяна.

В содержавшихся в госреестре данных нынешнего акционера Гагика Зограбяна указан лишь один электронный адрес, связывающий эту историю с другим недавним разоблачением КГД.

Электронный адрес Г.Зограбяна - ligatransllc@gmail.com - отсылает нас на фейсбуковскую страницу ООО “Лига Транс”, учредитель которого Гагик Авдалян был причастен к еще одному крупному разоблачению КГД – уклонению от уплаты налогов путем подделки документов.

Так, в октябре прошлого года Комитет госдоходов сообщил, что раскрыта интересная схема правонарушения, по которой хозяйствующий субъект, искусственно занижая объемы реализации, избежал выполнения налоговых обязательств в крупном размере.

Согласно сообщению, правонарушитель, Гагик Авдалян, в прошлом работал в системе КГД. “А это предполагает, что он, используя свои знания и владея особенностями организации работ КГД, сумел рядом способов обойти закон с целью уклонения от уплаты налогов”. Нарушения были выявлены в нескольких компаниях Г.Авдаляна.

Что из себя представляет компания “Зуся”? Нам пока не удалось найти какие-либо контактные данные, так как в Армении эта компания почти не имеет истории. В базе налоплательщиков Комитета госдоходв “Зуся” имеет статус “недавно зарегистрированной компании“, а датой ее регистрации указано 18 января 2017 г. То есть компания зарегистрирована меньше месяца назад, но уже импортировала 22 тонны куриного мяса. Подчеркнем, согласно КГД.

Мы попытались выяснить в различных супермаркетах Армении, продается ли у них замороженное куриное мясо компании «Mountaire farms». В ответе КГД указывалось, что импортированы, в частности, замороженные куриные окорочка. В тех ереванских супермаркетах, в которых мы побывали, замороженные куриные окорочка «Mountaire Farms» продавались только в супермаркете “Ереван Сити”, принадлежащем депутату парламента Самвелу Алексаняну. На упаковке замороженной курятины отсутствовала маркировка на армянском языке.

На витрине соответствующего отсека холодильника была прикреплена следующая надпись: “Куриные окорочка производства Мунтари, Бразилия. Хранить при температуре -2C -18C. Дата производства и срок годности см. на упаковке. Импортер ООО “Алекс Григ”.

Продолжение следует