90 процентов граждан Армении, попросивших убежища в Европе, получили отказ

“Ночью, когда мы спали, я вдруг проснулась от голоса стоявшей рядом с моей кроватью женщины-полицейского. Она сообщила, что у нас есть два часа на то, чтобы собрать вещи и вернуться в Армению”,- рассказала Лусинэ (имя изменено). В 2014 г. она вместе с мужем и двумя детьми была депортирована из Швеции. После 6-летнего проживания в этой стране семье было отказано в предоставлении статуса.

Миграционное агентство Швеции еще в 2013 г. заявило о намерении “отправить домой” около 22 тысяч нелегальных мигрантов. После этого 14 тысяч из них исчезли из поля зрения полиции. Об этом сообщил одной из крупнейших шведских газет – Aftonbladet – начальник отдела Пограничной полиции Швеции Патрик Энгстрём.

Семья Лусинэ жила в квартире, предоставленной Миграционным агентством, поэтому сотрудники полиции легко их нашли, открыли ночью дверь ключом и сообщили о требовании покинуть страну. Семью Лусинэ отправили в Ереван специальным рейсом в сопровождении четырех полицейских.

“На всем пути с нами обращались очень уважительно. Как только мы прилетели в аэропорт “Звартноц”, шведские полицейские передали наши документы армянскому пограничникому, который бросил на нас такой взагляд, что нам сразу стало понятно: мы действительно вернулись в Армению. “Эти, что ли, депортированные?” – пренебрежительно спросил пограничник и начал разговаривать с нами в грубом тоне. Я пережила сильный стресс – наш дом, вещи, школа детей… Мы всё оставили и очутились перед дверьми Армении, где нас тоже принимали неохотно»,- рассказала Лусине.

Каждый год в среднем 315 граждан РА проходят такой же путь возвращения (с применением силы), что и Лусинэ и ее семья.

По данным статистической службы Евросоюза около 90% граждан Армении, попросивших убежища в европейских странах, получают отказ. Примерно 50% лиц, получивших положительный ответ, был предоставлен статус беженца, а около 30% - гуманитарный статус (больные, несовершеннолетние без сопровождающего). Статус 20% не уточняется.

Армения по сравнению с соседними странами является лидером по числу обращающихся для получения убежища, а значит, и по числу получающих положительный ответ или отказ. Но если сравнить данные о предоставлении убежища и отказе по Армении, Грузии и Азербайджану, можно заметить, что гражданам Азербайджана в странах ЕС отказывают меньше, чем гражданам Армении и Грузии.

Получившие убежище восемь лиц из 100 обратившихся были из Грузии, 11 – из Армении, 21 – из Азербайджана. Это обусловлено также индексом демократии в этих странах, согласно которому Грузия находится на 87-ом месте, Армения – на 120-ом, Азербайджан – на 148-ом. Чем ниже индекс демократии, тем больше вероятность, что в этой стране возможны политические репрессии.

Большинство получающих отказ граждан Армении продолжают оставаться в Европе нелегально. Из них добровольно вернулись или были депортированы только 22%. В 2014 и 2015 гг. в Армению вернулось 1305 человек, 52% которых добровольно, 48% - с применением силы.

Число обращающихся для получения статуса в ЕС в 7 раз превыщает число возвращающихся добровольно или в принудительном порядке. Ежегодно для получения статуса беженца в ЕС обращаются в среднем 4,623 граждан РА, из них 652 возвращаются.

Правительство Армении не оказывает какого-либо содействия депортированным или добровольно вернувшимся из Европы семьям, чтобы они вновь интегрировались в общество. Евросоюз выделил общественной организации “Армянский Каритас” 1 млн 230 тыс. 944 евро на осуществление программы “Миграция и Развитие”, цель которой способствовать обоснованию в Армении добровольно вернувшихся и депортированных лиц.

С 2010 по 2016 гг. в рамках программы каждому совершеннолетнему лицу была предоставлена денежная помощь, эквивалентная 700 евро, а каждому несовершеннолетнему – эквивалентная 350 евро. Каждая семья получила помощь, не превышавшую 2000 евро.

Как сообщилаHetq.am помощник по общественным связям программы “Миграция и Развитие” Татевик Товмасян, эта сумма не предоставляется непосредственно бенефициару, а тратится на покупку домашних животных, бытовой техники первой необходимости, оплату квартплаты и приобретение других товаров.

Не все вернувшиеся в Армению включаются в программу “Миграция и Развития”. Последняя предусмотрена для лиц, которые по меньшей мере шесть месяцев находились в ЕС, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и по возвращении в Армению в течение шести месяцев обратились в организацию, соответствовали установленным программой стандартам уязвимости (наличие несовершеннолетние детей, пожилых, больных, одиноких матерей и отцов и т.д.).

По данным ОО “Армянский Каритас” за последние шесть лет помощь в реинтеграции получили 519 человек.

Семья Лусинэ вновь эмигрировала. Предоставленная организацией помощь в размере 1500 евро не способствовала их реинтеграции.

“В условиях Армении мы не смогли содержать наших детей так, как мы хотим. Мы пытались заняться животноводством, чем-то другим, но у нас не получилось, поэтому решили вернуться обратно”,- сказала Лусинэ.

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Каждый год в среднем 4200 граждан Армении впервые получают вид на жительство в странах ЕС. Кстати, в Евросоюзе женщины получают этот документ чаще, чем мужчины. Если число женщин, получивших вид на жительство с целью выхода замуж или учебы, превышает число мужчин, то занимающиеся оплачиваемой деятельностью мужчины чаще обосновываются в Европе.

Вид на жительство в связи с семейными обстоятельствами или вступлением в брак граждане Армении чаще всего получают во Франции, Испании, Бельгии, Швеции и Греции. Трудовую деятельность наши соотечественники развертывают в основном в Испании и Польше.

Число граждан РА, получивших вид на жительство в ЕС в 2010-2015 гг.

Фото: Нарек Алексанян