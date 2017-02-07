25 нарушений режима прекращения огня

В ночь с 6 на 7 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок, нарушил режим прекращения огня 25 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 280 выстрелов.

Наиболее интенсивный обстрел из снайперских винтовок «Истиглал» и СВД вооруженные силы Азербайджана вели на южном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск, произведя в общей сложности 30 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно осуществлять надежную оборону боевых позиций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.