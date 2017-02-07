Евросуд потребовал от правительства РА все медицинские документы Ованнеса Арутюняна

Европейский Суд по правам человека, рассмотрев жалобу по делу члена группы “Сасна црер” Ованнеса Арутюняна, 3 февраля потребовал от правительства Армении в короткие сроки предоставить все медицинские документы о состоянии здоровья Арутюняна.

Как сообщила Hetq.am адвокат Ованнеса Арутюняна Айарпи Саркисян, 16 декабря в ЕСПЧ была представлена жалоба, в которой говорилось о небходимости принять срочные меры в соответствии с порядком 39-го правила Регламента Суда, а также содержалось требование перевести Арутюняна в гражданскую больницу.

“Состояние здоровья Ованнеса Арутюняна ухудшается. У него в ноге имеется 18 осколков, которые уже больше шести месяцев не удаляются, нога отекла. Арутюнян содержится в уголовно-исполнительном учреждении “Нубарашен” в нечеловеческих и унизительных условиях”,- отметила адвокат.

Айарпи Саркисян ожидает от Европейского Суда шагов, благодаря которым ее подзащитный будет переведен в специализированную гражданскую больницу.

По словам адвоката, после получения ответа правительства рассмотрение ее жалобы будет продолжено.

Отметим, что адвокат и врачи высказывают противоречивые суждения о состоянии здоровья Ованнеса Артуюняна. Адвокат требует перевести своего подзащитного в гражданскую больницу с целью предоставления специализированного лечения, а врачи уверяют, что для восстановления здоровья Ованнеса требуется время.

О.Арутюняну выдвинуто обвинение по п.1 ч.3 ст.219 УК РА (захват группой лиц зданий, строений, средств транпорта, сообщения или связи) и ч.3 ст.235 УК РА (незаконное приобретение, реализация, хранение, транспортировка или ношение организованной группой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фото: Айарпи Саркисян