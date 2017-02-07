Кто голосовал против проекта решения о создании временной комиссии по изучению имущества высокопоставленных чиновников

Как мы уже сообщали, вчера на голосование в Национальном Собрании был поставлен вопрос о включении в повестку 11-ой сессии парламента проекта решения “О создании временной комиссии НС по изучению источников формирования доходов и имущественного положения высокопоставленных чиновников и взаимосвязанных с ними лиц”, разработанного депутатом Николом Пашиняном.

Депутаты фракции Республиканской партии Армении проголосовали против, однако некоторые члены этой фракции и включенные в нее парламентарии не приняли участия в голосовании. Ими оказались Корюн Наапетян, Гарегин Нушикян, Григорий Маркарян, Мурад Мурадян, Карен Сарибекян, “старожилы” РПА Размик Зограбян, Сукиас Аветисян, Ованнес Софоян.

Однако нашлись и такие республиканцы, которые проголосовали за включение проекта в повестку. На этот “смелый” шаг решились Арман Саакян и Ашот Арсенян.

Зато в числе проголосовавших против оказались придерживавшиеся в прошлом оппозиционных взглядов депутаты, которые либо перешли во властный лагерь, либо, исходя из личных интересов, не захотели упасть в глазах правящей партии, так как в ближайшее время, по всей видимости, имеют от нее определенные ожидания, либо не хотят допустить изучения принадлежащего им и их близким имущества.

“Против”, в частности, проголосовал не состоящий в какой-либо фракции Араик Григорян. Он почти всегда голосует так, как указывает властная фракция. Благодаря этому несколько дней назад его брат Арамаис Григорян был вновь назначен губернатором Араратской области. До этого он занимал посты министра экологии, министра сельского хозяйства и т.д.

Получается, что если бы проект Никола Пашиняна был включен в повестку, то предметом изучения стал бы и вопрос законности имущества Араика Григоряна и его брата, поскольку оба являются высокопоставленными чиновниками.

Отметим, что только в 2015 г. доходы Арамаиса Григоряна составили более 85 млн драмов, а имеющиеся на его счетах денежные средства превысили полученные им доходы – 969 млн драмов, 776 тыс. долларов и 300 тыс. российских рублей.

Аналогична картина наблюдается и в случае с Араиком Григоряном. Его доход составил 252 млн драмов, а на счетах имелось около 1 млрд 919 млн драмов и 985 тыс. долларов. В 2015 г. депутат получил доход в виде сельхозродукции на сумму около 49 млн драмов.

Братья Григоряны имеют коммерческие компании и значительную долю прибыли получают за счет дивидендов.

Следующий, кто голосовал “против”, – бывший член партии “Оринац еркир” Карен Ботоян, который в настоящее время не входит ни в одну фракцию. Ботоян претендует на участие в предстоящих парламентских выборах по списку РПА.

В 2015 г. депутат задекларировал “скромные” доходы, но не секрет, что он живет на широкую ногу. Так, в указанном году его единственный доход составляла зарплата в размере около 6 млн драмов, а на его счете имелось 47 млн драмов.

Несмотря на то, что руководитель фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян заявила, что фракция будет голосовать за включение в повестку проекта решения, депутат Арагац Ахоян не подчинился решению своих коллег.

Пребывание Ахояна во фракции “ПА” носит формальный характер, так как он покинул одноименную партию, а на предстоящих парламентских выборах собирается баллотироваться по списку РПА.

А вот еще один противник документа – бывший член “Процветающей Армении” Ваан Бабаян,. Последний – опять-таки формально – продолжает оставаться в составе фракции, однако в последнее время несколько раз выступал с заявлениями о своей провластной позиции и намерении войти в предвыборный список РПА.

Мы не касаемся республиканцев, проголосовавших против проекта решения, так как почти все они имеют дополнительные источники доходы в виде бизнеса, подарков, займов, поэтому никак не заинтересованы в том, чтобы временная комиссия занялась изучением происхождения их доходов.

Своим голосованием эти лица показали, что выступают против существования такой комиссии.