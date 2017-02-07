Карен Карапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы сотрудничества в направлении борьбы с коррупцией

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял руководителя делегации Европейского союза в Республике Армения, посла Петра Свитальского.



Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении борьбы с коррупцией.

Карен Карапетян представил выполненные по сей день Правительством РА шаги, в частности, законодательные реформы и принятые решения, осуществленные в рамках Совета по борьбе с коррупцией работы. Коснувшись предстоящих работ, Премьер-министр отметил, что в настоящее время разработан новый законодательный пакет, в рамках которого предусмотрено создание независимого профилактического антикоррупционного органа на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц. Этим пакетом полностью пересмотрены действующие системы декларирования и столкновения интересов. Ведутся работы также в направлении совершенствования качества расследования коррупционных преступлений. В настоящее время на основе обсуждений Совета по борьбе с коррупцией разрабатывается ряд важных законодательных проектов, которые направлены на снижение коррупционных рисков во всех сферах.



Премьер-министр подчеркнул, что эффективность и успех мероприятий по борьбе с коррупцией зависят также от гражданской позиции общества, и Правительство будет работать в направлении активизации обратной связи с обществом, в том числе также путем придания нового размаха работе Совета по борьбе с коррупцией. Карен Карапетян отметил, что Правительство открыто для предложений, отметив важность сотрудничества с партнерами из ЕС.



Петр Свитальский приветствовал усилия Правительства РА в деле борьбы с коррупцией и передал Премьер-министру благодарность бизнес-сообщества за относящиеся к сфере решения и законодательные инициативы. Он отметил, что делегация ЕС в Армении готова к продолжению сотрудничества с Правительством РА в рамках логики намеченных Премьер-министром приоритетов и антикоррупционных реформ.



Премьер-министр и руководитель делегации ЕС обменялись мнениями вокруг возможностей реализации совместных программ в рамках Центра стратегических инициатив.