Азербайджанские ВС выпустили десятки снарядов в направлении армянских позиций в Арцахе

По сообщению пресс-службы Минобороны НКР сегодня азербайджанская сторона после того, как в ходе мониторинга на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции, вновь прибегла к провокационным действиям на линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана.

С 17:00 до 18:50 ВС Азербайджана из размещенных вблизи своих населенных пунктов огневых позиций обстреляли под прямым прицелом из 85-мм пушек Д-44 боевые позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, дислоцированные на восточном направлении линии соприкосновения.

Помимо пушек ВС Азербайджана как на восточном, так и на северном (Талыш) направлениях применяют минометы различного калибра.

На данный момент азербайджанские ВС выпустили из пушек и минометов в общей сложности 46 снарядов: 22 – из пушек, 24 – из минометов.

Вследствие наступательных действий ВС Азербайджана армянская сторона потерь не имеет.

Минобороны НКР заявляет, что вся ответственность за инициированные Азербайджаном провокационные действия и их последствия ложится на военно-политическое руководство официального Баку. В случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР с целью обеспечения безопасности государственных границ Арцаха считает себя вправе прибегнуть к несоразмерным шагам.