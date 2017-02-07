Последствия аварии на ЗММК до сих пор не устранены

Зангезурский медно-молибденовый комбинат так и не назвал причину сливания в реку Норашеник загрязненной осветленной воды. По мнению председателя капанской общественной оранизации “Стабильное развитие” Армена Парсаданяна, это пренебрежительное отношение к людям.

25 января загрязненная осветленная вода из арцваникского хвостохранилища попала в реку Норашеник. Вчера по положению на 14.00 ситуация оставалась прежней. Спустя два часа позвонил начальник сюникского территориального отдела Экологической инспекции Левон Петросян, который сообщил Парсаданяну, что находится на месте аварии и что там ведутся работы. Петросян также добавил, что проблема с осветленной водой из хвостохранилища решена.

После этого разговора Армен Парсаданян вновь прибыл на место аварии, где зафиксировал, что поток осветленной воды сократился. По словам эколога, ситуация находится и в центре внимания ЗММК, но компания до сих пор не дала объяснений относительно регулярных утечек из хвостохранилища.

“Подобным отношением они настраивают против себя все население”,- отметил Парсаданян.

1 февраля Hetq.am направил письменный запрос в Министерство окружающей среды по поводу загрязнения 25 января реки Норашеник. Ответ мы пока не получили.