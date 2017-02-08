Ночью на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск зарегистрирован рост напряженности

7 февраля и в ночь на 8 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск был зарегистрирован рост напряженности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Противник из 85-мм пушек Д-44, 60-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 80 раз, произведния в направлении армянских позиций свыше 850 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения были зарегистрированы на восточном и северо-восточном направлениях передовой.

На указанном участке ВС Азербайджана из 85-мм пушек Д-44 и минометов выпустили в общей сложности 47 снарядов: 22 – из пушек, 25 – из минометов.

Для подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу, говорится в сообщении МО НКР.