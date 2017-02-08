В Арцахе погиб военнослужащий

8 февраля около 11:00 вследствие нарушения противником режима прекращения огня на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной на северном направлении Армии обороны, смертельное ранение получил контрактный военнослужащий АО Гегам Генрикович Манукян, 1979 г.р.

Для выяснения подробностей случившегося проводится следствие. Об этом сообщает Министерство обороны НКР.

“Минобороны НКР разделяет горечь тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

В тот же день около 12.00 вследствие нарушения режима прекращения огня на другом (Мартакертском) направлении линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск тяжелое ранение получил срочный военнослужащий АО Корюн Киракосян, 1988 г.р.”,- говорится в сообщении. Ведется следствие.