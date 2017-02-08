“Как вы можете выдвигать Миграна Погосяна кандидатом в депутаты?” – поинтересовался Левон Зурабян

Руководитель фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян во время правительственного часа в Национальном Собрании отметил, что поступило сообщение правительства о встрече премьер-министра Карена Карапетяна с руководителем делегации Евросоюза в Армении, послом Петром Свитальским. Зачитав ту часть сообщенеия, в которой говорилось о борьбе с коррупцией, Зурабян поинтересовался офшорной историей бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна.

Депутат напомнил о том, как несколько лет назад Мигран Погосян через свою компанию закупил для СПИСА китайские автомобили, после чего всплыла офшорная история в Панаме. Зурабян в письменной форме обратился в компетентные органы, откуда получил ответ: указом президента РА Мигран Погосян освобожден от должности начальника СПИСА. Затем на основании поднятого Зурабяном вопроса были подготовлены материалы.

“Мы уже хотели обрадоваться, как выяснилось, что уголовное дело прекращено”,- сказал депутат, поинтересовавшись у первого заместителя председателя правящей Республиканской партии Армении Карена Карапетяна, как они могут выдвигать Миграна Погосяна кандидатом в депутаты.

На вопрос Левона Зурабяна ответила министр юстиции Арпине Ованнисян, которая рассказала о борьбе с коррупцией.

Зурабян сообщил, что материалы о прекращении дела не были предоставлены электронной газете Hetq.am, рассказавшей об офшорной истории Миграна Погосяна в Панаме. Более того, это требование газеты было отклонено.

“Дело прекращено якобы потому, что власти Швейцарии не удовлетворили ходатайство правоохранительных органов Армении. Между тем швейцарцы ответили Hetq.am, что данное ходатайство не было составлено надлежащим образом. И на основании этого дело было прекращено. Это означает, что мы действительно имеем дело с серьезным коррупционным скандалом”,- отметил Л.Зурабян.

Министр, касаясь непредоставления газете решения о прекращении уголовного дела, сказала, что видит в этом проблему.

“Я вижу здесь проблему. Что касается шагов, которые мы предпринимаем как разработчики и ответственные за политику, я уже их представила”,- добавила Арпине Ованнисян.