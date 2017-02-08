Собирается ли Генпрокуратура РА использовать свое полномочие и отменить решение ССС о прекращении уголовного дела Миграна Погосяна?

Hetq.am направил запрос генпрокурору Артуру Давтяну, которым интересовался, собирается ли Генпрокуратура РА использовать свое полномочие и отменить решение Специальной следственной службы о прекращении дела бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна, и если нет, то почему.

Мы также спрашивали, насколько правомерен отказ ССС предоставить Hetq.am решение о прекращении дела, учитывая тот факт, что дело было возбуждено на основе публикации СМИ, а также то, что обнародование решения может помочь рассеять имеющееся в обществе подозрение в том, что высокопоставленный чиновник замешан в коррупции. Почему столь важное для общественности решение не представляется ее вниманию?

Мы также просили генпрокурора вмешаться в вопрос предоставления Hetq.am решения Специальной следственной службы о прекращении дела М.Погосяна.

Кроме того, вчера мы получили ответ Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии на наш официальный запрос. Пресс-секретарь департамента прислала нам тот же ответ, что и нашим коллегам из OCCRP.

Напомним, что 27 января ССС в ответ на запрос Hetq.am относительно хода дела, возбужденного в связи с незаконным участием бывшего главного принудительного исполнителя РА Миграна Погосяна в предпринимательской деятельности, сообщила, что решение о прекращении производства по уголовному делу было принято на основании отсутствия состава преступления. Вместе с тем ССС отметила, что 11 января 2017 г. из Швейцарии был получен ответ, которым ходатайство о правовой взаимопомощи было отклонено.

Пресс-секретарь Федерального департамента юстиции Швейцарии Ингрид Райзер сообщила, что швейцарская сторона направила ответ 8 ноября 2016 г., а ходатайство армянской стороны не удовлетворено, так как оно не соответствовало техническим требованиям ходатайства, иными словами, не было составлено надлежащим образом. В то же время швейцарская сторона отметила, что ходатайство может быть повторно отправлено в любое время.

Фото Миграна Погосяна и Артура Давтяна с официальных сайтов СПИСА и Генпрокуратуры