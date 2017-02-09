Зафиксированы интенсивные нарушения режима прекращения огня на передовой

8 февраля и в ночь на 9 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник, применив 60-мм минометы, различные типы гранатометов и стрелкового оружия, нарушил режим перемирия порядка 40 раз. В направлении армянских позиций было произведено свыше 200 выстрелов.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики наиболее интенсивные нарушения были зафиксированы на восточном и северо-восточном направлениях передовой. На указанных участках ВС Азербайджана из миномета и гранатометов выпустили в общей сложности 15 снарядов: 9 – из миномета, 6 – из гранатометов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство, сообщает пресс-служба МО НКР.

