Карен Карапетян призвал не оказывать “медвежью услугу”

Сегодня сразу после начале заседания правительства премьер-министр Карен Карапетян, касаясь опубликованных в прессе сообщений о том, что руководители ведомств и областных структур используют свои административные ресурсы в агитационных целях, заявил: “Мы вступаем в предвыборный этап. Строжайшим образом предупреждаю: подобные услуги станут медвежьей услугой, независимо от того, интересы какой партии защищают. Обратите на это особое внимание”.