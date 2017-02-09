Четверг, 09 февраля

Внутренная политикаПолитика

Карен Карапетян призвал не оказывать “медвежью услугу”



Сегодня сразу после начале заседания правительства премьер-министр Карен Карапетян, касаясь опубликованных в прессе сообщений о том, что руководители ведомств и областных структур используют свои административные ресурсы в агитационных целях, заявил: “Мы вступаем в предвыборный этап. Строжайшим образом предупреждаю: подобные услуги станут медвежьей услугой, независимо от того, интересы какой партии защищают. Обратите на это особое внимание”.


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