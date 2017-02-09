Премьер-министр присутствовал на мероприятии, организованном по случаю 38-й годовщины победы Исламской революции в Иране

Премьер-министр Карен Карапетян принял участие в праздничном мероприятии, организованном в Доме приемов Правительства РА по случаю 38-й годовщины победы Исламской революции в Иране. Глава Правительства поздравил Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Сейеда Казема Саджади и дружественный народ Ирана с годовщиной Исламской революции и выразил пожелание, чтобы армяно-иранские отношения продолжали укрепляться.