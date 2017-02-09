“Доставщика хлеба” переводят в Специальную следственную службу

Доставившего хлеб членам вооруженной группы, захватившей в июле прошлого года территорию полка Патрульно-постовой службы, Артура Саркисяна, который в начале августа был задержан, а в конце года выпущен на свободу, переводят в Специальную следственную службу. Об этом Hetq.am сообщил по телефону брат Артура Арсен Саркисян.

По его словам, в их квартиру в селе Бюрегаван в Армавирской области пришли девять сотрудников 6-го управления Полиции, один из которых был в форме. Поговорить с журналистом Hetq.am удалось и Артуру, известному как под именем “Доставщик хлеба”. Он сообщил, что его задерживают. Однако Арсен Саркисян сказал, что Артура забрали без наручников.

Адвокат Тигран Егорян в беседе с нами не смог сказать, задержан его подзащитный или подвергнут приводу. Егорян отметил, что направляется в ССС и подробности сообщит позже.

По словам Арсена Саркисяна, несколько дней назад полицейские уже побывали в селе, где, представившись участковыми, стали наводить справки об Артуре Саркисяне.

Подробности произошедшего мы сообщим позже.