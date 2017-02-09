Четверг, 09 февраля

Право

“Доставщика хлеба” переводят в Специальную следственную службу



Доставившего хлеб членам вооруженной группы, захватившей в июле прошлого года территорию полка Патрульно-постовой службы, Артура Саркисяна, который в начале августа был задержан, а в конце года выпущен на свободу, переводят в Специальную следственную службу. Об этом Hetq.am сообщил по телефону брат Артура Арсен Саркисян.  

По его словам, в их квартиру в селе Бюрегаван в Армавирской области пришли девять сотрудников 6-го управления Полиции, один из которых был в форме. Поговорить с журналистом Hetq.am удалось и Артуру, известному как под именем “Доставщик хлеба”. Он сообщил, что его задерживают. Однако Арсен Саркисян сказал, что Артура забрали без наручников.   

Адвокат Тигран Егорян в беседе с нами не смог сказать, задержан его подзащитный или подвергнут приводу. Егорян отметил, что направляется в ССС и подробности сообщит позже.  

По словам Арсена Саркисяна, несколько дней назад полицейские уже побывали в селе, где, представившись участковыми, стали наводить справки об Артуре Саркисяне.

Подробности произошедшего мы сообщим позже.


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