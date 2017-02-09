Обсуждены работы по подготовке к проведению 17-го саммита государств Франкофонии

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось первое заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению 17-го саммита глав государств и правительств Франкофонии.



Министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян отметил, что в Армении в 2018 году будет организован саммит Франкофонии, и наша страна на двухлетний срок примет председательство в этой крупнейшей структуре, охватывающей 84 членов, ассоциированных стран, наблюдателей и правительств. По словам Министра иностранных дел, Армения впервые проведет мероприятие такого высокого уровня, объема и международного охвата. Ожидается, что в саммите примут участие главы около пяти десятков государств и правительств, планируется также участие делегаций 31 структуры-партнера Франкофонии. Ожидается прибытие более ста делегаций, общее число гостей составит до 4000 человек. За три дня до старта двухдневного саммита состоится конференция министров, перед которой пройдет также заседание постоянного совета. На саммите важное место будет уделено таким направлениям, как устойчивое развитие, инновации, информационные технологии, культурное многообразие, вопросы молодежи и др. Мероприятие дает возможность организовать экономический бизнес-форум с широкой представленностью компаний и предприятий стран Франкофонии. В его рамках предложено провести выставку армянских товаров и услуг, посредством которой будут представлены инвестиционные и торгово-экономические возможности Армении, туристическая привлекательность нашей страны.



Премьер-министр Карапетян подчеркнул важность организации в нашей стране такого масштабного мероприятия на высоком уровне и отметил: «Интересное событие, интересная площадка, используя эту возможность, мы можем наилучшим образом представить Армению и сделать нашу страну более узнаваемой».



Премьер-министр поручил руководителям заинтересованных ведомств назначить конкретных ответственных лиц для включения в созданную рабочую группу во главе с представителем Министерства иностранных дел РА.