Автандил Мартиашвили переведен в “Больницу для осужденных”

Автандил Мартиашвили, который в январе 2014 г. был осужден по обвинению в перевозке из Ирана одной тонны героина, переведен в уголовно-исполнительное учреждение “Больница для осужденных”.

Как сообщили Hetq.am в пресс-службе управления УИУ Министерства юстиции РА, Мартиашвили предстоит пройти медобследование.

Жена 63-летнего осужденного Лейла Мартиашвили в беседе с нами отметила, что ее муж страдает сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, аденомой, невралгией. В последнее время он постоянно чувствовал себя плохо, добавила Лейла Мартиашвили. Она пожаловалась и на то, что ее мужу не предоставляют достаточное количество инсулина и соответствующую еду.

Напомним, что в январе 2014 г. на таможенный пункт в Мегри прибыла направлявшаяся транзитом из Ирана в Грузию фура, за рулем которой находился гражданин Грузии Автандил Мартиашвили. В ходе досмотра в оборудованном в прицепе тайнике было обнаржено 927.6 героина. Мартиашвили был приговорен к 17, а директор компании по грузоперевозкам, гражданин Турции Осман Угурлу – к 19 годам лишения свободы.

В своих предварительных показаниях, а также в ходе судебного процесса Автандил Мартиашвили утверждал, что не имеет отношения к перевозке героина и что не знал о спрятанной в машине крупной партии наркотика.