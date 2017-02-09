Доставщик хлеба арестован и переведен в “Больницу для осужденных”

Суд первой инстанции административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун удовлетворил ходатайство следователя Специальной следственной службы об аресте Артура Саркисяна. Об этом Hetq.am сообщил брат Артура Арсен Саркисян, добавив, что брат переведен в “Больницу для осужденных”.

Пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян в беседе с Hetq.am отметила , что решение об аресте Артура Саркисяна было принято на основании ст. 131 УК РА, которая касается нарушения обвиняемым условий меры пресечения в виде подписки о невыезде. По утверждению органа предварительного следствия Саркисян неоднократно нарушал эти условия.

Адвокат Тигран Егорян в интервью радио “Свобода” сообщил, что со следователем была достигнута договоренность о том, чтобы Артур Саркисян явился не 3, а 6 февраля, что и было сделано. Однако после этого Доставщик хлеба был задержан.

Напомним, что Артур Саркисян, который в июле прошлого года доставил хлеб членам вооруженной группы “Сасна црер”, захватившей территорию полка Патрульно-постовой службы в Ереване, 31 июля был задержан, а затем арестован. Спутя шесть месяцев, 31 декабря, решением прокурора арест был заменен на подписку о невыезде. А.Саркисян обвиняется в удержании заложников, транспортировке и хранении оружия и боеприпасов.

У Артура Саркисяна болезнь Бехтерева, грыжа брюшной полости, он перенес операцию на позвоночнике, имеет 2-ю группу инвалидности.

Во время Арцахской войны Артур доставлял еду ополченцам и был ранен. Имеет ограничение физической деятельности, нуждается в особых условиях. Отметим, что болезнь Бехтерева включена в список заболеваний, несовместимых с несением наказания (решение Правительства РА 825-Ն, 2006 г.).