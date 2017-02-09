Пресс-секретарь главы правительства Арцаха о деле Лапшина: “Это можно считать успехом только в плане краткосрочной пропаганды”

На вопросы Hetq.am отвечает пресс-секретарь премьер-министра НКР, политолог Артак Бегларян

Два дня назад Беларусь экстрадировала в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Для Вас это был ожидаемый шаг, если учесть, что судебный процесс в Беларуси носил, пожалуй, формальный характер?

Да, результат был ожидаем изначально, так как процесс, который последовал за арестом, действительно носил формальный характер. Поэтому было очевидно, что Лукашенко хочет угодить своему азербайджанскому коллеге. А вот в обмен на что, это знают только они сами… Ожидаемо это было еще и потому, что власти этих двух государств давно славятся своим авторитаризмом, а значит, им было наплевать на международные нормы, права и свободы человека.

Может ли то, что произошло с Лапшиным, стать прецедентом? Иными словами, может ли Азербайджан потребовать от той или иной страны передачи ему граждан, посетивших Арцах?

Экстрадиция Лапшина может стать прецедентом с точки зрения требований и аппетитов Азербайджана, но я убежден, что ни одно нормальное государство не воспримет всерьез эти требования, тем более, что это противоречит международному праву и принятым всеобщим ценностям. То есть посетившие Арцах и вызвавшие раздражение Азербайджана иностранцы могут опасться только Беларуси, хотя не исключено, что случай с Лапшиным не станет прецедентным даже в Беларуси, поскольку это решение было явно политическим, а не правовым.

Как Вы охарактеризуете этот успех Азербайджана? В любом случае Алиев добился своей цели.

Да, Алиев добился своей цели, но надо констатировать, что он еще раз подтвердил представления о себе как о зажравшемся диктаторе, которому плевать на общечеловеческие ценности и нормы. Это можно считать успехом только в плане краткосрочной пропаганды, да и то главным образом для внутренней аудитории. А в политическом плане этот шаг Азербайджана может стать для него даже головной болью. Я убежден, что международное сообщество осудит эту позорную сделку. Не исключаю, что отрицательную оценку случившемуся дадут и страны-посредники в переговорах по карабахскому конфликту, которые упрекнут Алиева. В этом направлении надо работать всесторонне и последовательно, и мы увидим, что для Азербайджана это отнюдь не успех. Кроме того, это еще один повод для мировых СМИ представить власть в Азербайджане в качестве подавляющего свободу слова диктатора. В этом контексте карабахская тема, наверное к счастью, отодвинута на второй план. СМИ в качестве причины ареста называют в основном критику Лапшина в адрес Алиева.

Как Вам кажется, какие упущения допустили Армения, Россия и Израиль в деле оказания помощи Лапшину? С другой стороны, почему не вмешалась Украина, гражданином которой также является Лапшин? Высказывается мнение, что Украина “пожертвовала” своим гражданином, так как существует проблема Крыма, которую периодически сравнивают с нагорно-карабахским конфликтом.

В этом вопросе закрытых дверей много, поэтому трудно сказать, какая непубличная работа была проведена, а что не было сделано. Так что давать оценку превентивным работам, основываясь только на публичных шагах, я бы не стал. В любом случае хорошо хоть, что Израиль и Россия с самых высоких трибун осудили поведение Беларуси и Азербайджана, назвав неприемлемыми арест и экстрадицию Лапшина. Думаю, Россия и Израиль не смогли предотвратить экстрадицию, так как не захотели идти на серьезный конфликт, который потребовал бы жертв и потерь. Они не захотели платить такую цену для рядового гражданина, тем более, что Баку и Минск были настроены на последовательные действия. Я, конечно, не исключаю также внутреннее вмешательство и воздействие Азербайджана на Москву и Тель-Авив. Молчание Украины могло быть обусловлено и вопросом Крыма, и какой-либо сделкой. В любом случае мне трудно дать однозначную оценку, так как информации по этому делу очень мало.

Что касается Армении, то здесь ситуация несколько иная. Армения не имеет прямого отношения к тому, что произошло с Лапшиным, поэтому возможности официального Еревана были достаточно ограничены. Тем не менее, было заметно, что Армения по своим дипломатическим каналам и своими публичными шагами прикладывала усилия для предотвращения экстрадиции. Я не могу однозначно сказать, почему эти усилия не увенчались успехом. Сейчас, когда экстрадиция уже осуществлена, Армения может прикладывать усилия в политическом и информационных полях с целью оказания давления на Азербайджан и обращения дополнительного внимания на Арцах.

Параллельно экстрадиции Лапшина на карабахско-азербайджанской границе наблюдается рост напряженности. Можно ли связать этот относительный успех Азербайджана на дипломатическом поприще с повышением активности на границе?

Обострение ситуации на границе явление не новое, что свидетельствует о фашистском характере алиевского клана. Причины всё те же, иногда меняются поводы. Поэтому я не исключаю, что очередное обострение может быть связано с “успешной” операцией в деле Лапшина. Однако поводы не так важны, куда важнее как можно быстрее устранить или хотя бы сдержать причины.

В прошлом году вы организовали флешмоб #приезжайвАрцах. Какое воздействие на туризм в Арцахе могут иметь случай с Лапшиным и “черный список” Азербайджана?

В действительности флешмоб “Приезжай в Арцах” был адресован скорее армянству, нежели иностранцам, так как в его основе лежал эмоциональный фактор. Не думаю, что случай с Лапшиным окажет существенное воздействие на число иностранных туристов, так как все приезжающие представляют, куда они едут, и в определенной степени осведомлены о раздражительности Азербайджана. Более того, я думаю, что это может стать поводом для апологетов демократических ценностей посетить Арцах и тем самым выразить свое недовольство режимом Алиева.

Подождем развития событий. В ближайшее время возможные последствия станут более видимыми.

Фото с фейсбуковской страницы А.Бегларяна