Около 70 нарушений режима перемирия со стороны Азербайджана

В ночь с 9 на 10 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений режима перемирия со стороны противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, ВС Азербайджана из 60-мм и 82-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения режима перемирия зарегистрированы на восточном, южном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках азербайджанская сторона из миномета и гранатометов выпустили в общей сложности 34 снаряда, из них 24 – из минометов, 10 – из гранатометов.

Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической обстановкой на передовой и при крайней необходимости отвечают на наступательные действия противника, говорится в сообщении МО НКР.