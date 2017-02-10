Пятница, 10 февраля

АрмияՕбществоНагорный Карабах

МО НКР отреагировало на азербайджанскую дезинформацию



Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что якобы вечером 9 февраля было уничтожено транспортное средство вооруженных сил Карабаха с контингентом.

Минобороны НКР считает данное сообщение дезинформацией и заявляет: “Указанное сообщение ничего общего с реальностью не имеет. По всей видимости, в результате неуставных отношений в вооруженных силах противника зарегистрирована очередная потеря, и распространением сообщения подобного содержания азербайджанская пропаганда пытается переложить вину на карабахскую сторону”.   


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