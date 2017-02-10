МО НКР отреагировало на азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что якобы вечером 9 февраля было уничтожено транспортное средство вооруженных сил Карабаха с контингентом.

Минобороны НКР считает данное сообщение дезинформацией и заявляет: “Указанное сообщение ничего общего с реальностью не имеет. По всей видимости, в результате неуставных отношений в вооруженных силах противника зарегистрирована очередная потеря, и распространением сообщения подобного содержания азербайджанская пропаганда пытается переложить вину на карабахскую сторону”.